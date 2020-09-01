В ГИБДД объяснили выписку штрафов владельцам самокатов

Владельцев самокатов могут оштрафовать так же, как и водителей за нарушение правил ПДД, но только тех, кто подпадает под определенные критерии.

В ГИБДД разъяснили, что согласно правилам дорожного движения пешеходом считается гражданин, который передвигается на скутере без привода или с маломощным двигателем — до 0,25 кВт. Ему следует ездить по тротуарам.

Водителем «мопеда» становится владелец средства передвижения с мощностью от 0,25 до 4 кВт. Такой гироскутер еще не полноценное транспортное средство, но уже и не самокат. Ездить на нем могут только обладатели прав категории «М» и только по проезжей части.

Скоростные скутеры с двигателем мощнее 4 кВт уже приравниваются к мотоциклам, то есть чтобы управлять ими, нужно получить водительскую категорию «А», передает РЕН ТВ.

Таким образом, владельцы двух последних видов скутеров могут получить штрафы за отсутствие необходимых документов или за нарушение ПДД.

Для точного определения правонарушений и точного деления видов скутеров Минтранс уже разработал необходимые поправки в ПДД.

Ранее в Казани начали эвакуировать самокаты.