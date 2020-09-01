В Казани уже в эту субботу пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В Казани уже в эту субботу, 5 сентября, в агропромышленном парке «Казань» пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню садовода.

На ней можно будет купить фрукты, овощи, саженцы плодово-ягодных деревьев садоводческих некоммерческих товариществ Казани, Набережных Челнов и районов Татарстана. Ярмарку поддержат также районные отделения Татпотребсоюза, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Вчера премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 12 сентября в Татарстане возобновляют работу еженедельные сельскохозяйственные ярмарки.

