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Россия и Белоруссия будут поэтапно возобновлять транспортное сообщение

15:39, 01.09.2020
Россия и Белоруссия будут поэтапно возобновлять транспортное сообщение
Фото: mil.ru

Россия и Белоруссия начнут поэтапно возобновлять транспортное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Министерства транспорта и коммуникаций.

Россия закрыла границу между странами в конце марта из-за распространения коронавируса. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской госграницы. При этом Минск границы со своей стороны не закрывал.

Напомним, сегодня Польша разрешила авиасообщение с Россией.

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