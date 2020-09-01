Путин: пандемия показала, что Россия не только «страна-бензоколонка»

Президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что Россия — это государство с «новыми технологическими возможностями».



Он обратил внимание, что во всех учебных заведениях страны удалось перейти на дистанционное обучение: «Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовой к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии».

«То есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — приводит слова президента ТАСС.

Напомним, Путин назвал переход на дистанционное обучение нецелесообразным.

