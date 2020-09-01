Сердюков объяснил, почему нельзя создать пассажирский лайнер из казанского Ту-160

Глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков объяснил, почему нельзя переделать выпускаемый в Казани бомбардировщик Ту-160 в сверхзвуковой пассажирский самолет.

«У военных разработок — своя специфика. Свои особенности сверхзвукового режима полета. Специфические конструкторские решения по планеру», — поведал Сердюков в интервью РБК.

Куратор авиапромышленности «Ростеха» объяснил, что разместить комфортный пассажирский салон в грузовом отсеке бомбардировщика. Кроме того, военный самолет не попадает в международные нормы по уровню шума и эмиссии.

Еще одним фактором можно назвать высокую стоимость полета сверхзвукового самолета. Делать большой лайнер для массовых перевозок не выгодно. Российские промышленники намерены разработать бизнес-джет.

Сердюков считает, что в мире спрос на такие самолеты составит около 400 экземпляров. Общую стоимость он оценил в $30–50 млрд.

Напомним, в 2018 году президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу представили модернизированный на Казанском авиационном заводе стратегический бомбардировщик Ту-160. Тогда главе государства пришла в голову идея переделать самолет в пассажирский.

