Экс-глава ПИЗО Бугульмы признался в получении взятки

Под стражей до 27 сентября останется обвиняемый в получении взятки экс-председатель Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Марат Хисматуллин. Такое решение по апелляционным жалобам на его арест сегодня вынес Верховный суд РТ, передает с заседания журналист «Реального времени».

Главной новостью на заседании стал факт полного признания вины экс-чиновником. Правда, как выяснилось позже, такие показания он дал при первом допросе в качестве подозреваемого. После чего от них отказался.

Хисматуллин был задержан 2 августа и на следующий день водворен в СИЗО через два дня по решению Бугульминского горсуда.

По версии сотрудников Следкома по РТ, Хисматуллин и его знакомый Сергей Романов причастны к получению от директора местного ООО денежного вознаграждения в 240 тысяч рублей (первый транш от суммы 400 тысяч) в обмен на гарантии незаконного оформления разрешительных документов на пять земельных участков в Бугульме.

По факту земли так и не были оформлены.

Романов обвиняется в посредничестве взятке и также находится под стражей.