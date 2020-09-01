В этом году сокращение населения РФ может достигнуть максимума за 14 лет

По итогам 2020 года общая численность населения России может сократиться на 158 тыс. человек, что является максимумом впервые с 2006 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Согласно документу, прирост населения возможен только с 2022 года.

Напомним, по итогам 2006 года население России уменьшилось на 373,9 тыс. человек.



Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) доложили, что в 2020 году население России увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на два миллиона человек.