Банк «Аверс» в честь своего 30-летия дарит «Сертификат новосела»

Фото: Ринат Назметдинов

Покупка квартиры — всегда самая большая и лишь первая статья расходов. Вслед за этим новоселам потребуются немалые финансовые вложения в ремонт и приобретение необходимых товаров для дома.

Чтобы решить эту задачу, Банк «Аверс» в преддверии своего 30-летия совместно с компанией «Агава» запустили акцию — «Сертификат новосела». При заключении кредитного договора по программам ипотечного или потребительского кредитования клиентам Банка «Аверс» вручается «Сертификат новосела на получение 7%-ной скидки в гипермаркетах «МЕГАСТРОЙ». Акция действует до 31 декабря 2020 года в гипермаркетах Республики Татарстан. Воспользоваться сертификатом можно до 31 августа 2021 года.

Напомним, в июле Банк «Аверс» в честь своего юбилея снизил ставки по всей линейке ипотечных программ. Оформить ипотеку с учетом всех дополнительных скидок, учитывающих стаж работы, положительную кредитную историю и ряд других критериев, можно от 6,5% годовых по программе «Приоритет» либо по программам государственного субсидирования — «Ипотека с господдержкой 2.0», «Господдержка 2020». В Банке «Аверс» также можно рефинансировать ипотечные кредиты, полученные ранее в других банках, по очень выгодным ставкам.

«МЕГАСТРОЙ» — федеральная сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада формата DIY (Do-It-Yourself), или «сделай сам».

Сеть «МЕГАСТРОЙ» представлена 12 современными гипермаркетами и предлагает потребителям и партнерам товары для строительства, ремонта, декора и сада, включающие в себя более 67 000 наименований.

Более подробную информацию об условиях проведения акции, кредитовании, требованиях к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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