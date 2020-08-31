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СМИ: Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»

20:59, 31.08.2020 1
СМИ: Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет вести шоу «Ледниковый период».

Съемки проекта будут проходить в самый разгар сезона, из-за этого фигуристка не сможет выступить на этапах Кубка России, которые выполняют роль отбора на чемпионат страны.

По данным Sport24, переговоры с фигуристкой велись длительные и тяжелые из-за неопределенности в дальнейшей карьере Загитовой.

Ранее стало известно об участии Алины Загитовой в съемках японской версии художественного фильма «Пальма». Там она сыграет саму себя.

СпортФигурное катаниеТехнологииМедиа Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:08
    Все хотят делать деньги на ее имени
    Тот же Авербух со своим утухшим не интересным ледниковым периодом
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