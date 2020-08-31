СМИ: Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет вести шоу «Ледниковый период».

Съемки проекта будут проходить в самый разгар сезона, из-за этого фигуристка не сможет выступить на этапах Кубка России, которые выполняют роль отбора на чемпионат страны.

По данным Sport24, переговоры с фигуристкой велись длительные и тяжелые из-за неопределенности в дальнейшей карьере Загитовой.



Ранее стало известно об участии Алины Загитовой в съемках японской версии художественного фильма «Пальма». Там она сыграет саму себя.

