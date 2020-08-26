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Загитова сыграет саму себя в японской версии фильма «Пальма»

12:02, 26.08.2020
Загитова сыграет саму себя в японской версии фильма «Пальма»
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в съемках японской версии художественного фильма «Пальма». Картина планируется к показу в следующем году.

По сюжету, Загитова появится в картине со своей собакой Масару и сыграет саму себя. Фильм основан на реальной истории о верной собаке Пальме, которая ждала своего хозяина в аэропорту. Выбор в пользу фигуристки был сделан из-за большой популярности россиянки в Японии.

Режиссером фильма является Александр Домогаров-младший. Русская версия «Пальмы» уже готовится к показу. Ожидается, что картина выйдет в прокат в октябре 2020 года.

Напомним, ранее стало известно о поступлении Алины Загитовой в РАНХиГС, несмотря на низкие баллы.

СпортФигурное катаниеОбщество
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