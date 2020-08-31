Скульптура коровы в Апастово и кот в Кукморе: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 31 августа
Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов поздравил работников ветеринарной службы с их профессиональным праздником и приложил фото скульптуры коровы.
Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин побывал на открытии дома культуры в селе Крым Сарай. В честь этого здесь прошел небольшой концерт, участники которого исполнили песни и станцевали в национальных костюмах.
Глава Кукморского района Сергей Димитриев посетил деревню Кошкино, где открыл многофункциональную спортивную площадку и выложил фото кота.
Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился с подписчиками фото и видео со встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сегодня глава республики открыл в Чистополе новый лицей, побывал на производственном комплексе ООО «Меттэм».
Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов решил напомнить пользователям о том, что сегодня последний день лета.
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