Скульптура коровы в Апастово и кот в Кукморе: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 31 августа

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов поздравил работников ветеринарной службы с их профессиональным праздником и приложил фото скульптуры коровы.

Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин побывал на открытии дома культуры в селе Крым Сарай. В честь этого здесь прошел небольшой концерт, участники которого исполнили песни и станцевали в национальных костюмах.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев посетил деревню Кошкино, где открыл многофункциональную спортивную площадку и выложил фото кота.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился с подписчиками фото и видео со встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сегодня глава республики открыл в Чистополе новый лицей, побывал на производственном комплексе ООО «Меттэм».

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов решил напомнить пользователям о том, что сегодня последний день лета.