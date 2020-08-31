В Бугульме прокуратура проверит законность отказа слепой девочке в домашнем обучении

Прокуратура Бугульмы начала проверку после сообщений СМИ об отказе девочке-инвалиду в домашнем обучении.

По предварительным данным, у девочки диагностированы порок сердца и злокачественная опухоль глаз. В полтора года ребенку сделали операцию, удалив один глаз. После химиотерапии медикам пришлось удалить и второй.

При этом с 2019 года власти отказываются переводить девочку на домашнее обучение. Матери пришлось поехать в Казань, чтобы разобраться с этой проблемой, но и здесь она получила отказ. В бугульминском управлении образования матери сказали, что она должна сама найти ребенку учителей и договориться со школой, после чего с девочкой начнут заниматься.

В Казани женщине сообщили, что эту работу должны проводить власти Бугульмы. Теперь мать девочки-инвалида обращается к президенту РФ с просьбой оказать ей помощь.

Надзорное ведомство, в свою очередь, проведет все необходимые проверочные мероприятия и примет необходимые меры при выявлении нарушения прав ребенка-инвалида, передает пресс-служба прокуратуры РТ.