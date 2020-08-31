Сеть «ТАИФ-НК АЗС» поздравила автомобилистов с Днем республики

Фото: Ринат Назметдинов

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравила казанцев и гостей столицы с Днем города и Днем республики, которая в этом году отмечает свой вековой юбилей. В честь праздника компания угостила своих клиентов вкусной кашей из полевых кухонь на двух АЗС в городе Казани: АЗС №134 на Мамадышском тракте и №166 по дороге в аэропорт за РКБ.

Автомобилистов в этот день угощали настоящим пловом, приготовленным в чугунном казане, солдатской кашей и поили горячим чаем.

— Мы поздравляем жителей республики с этим знаковым событием — со 100-летием образования Татарской АССР. По случаю Дня республики сеть «ТАИФ-НК АЗС» решила порадовать своих клиентов: угостить водителей вкусной кашей и доставить позитивные эмоции. Для нас важно, чтобы клиенты уезжали с АЗС всегда с хорошим настроением, — сказал коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Все автомобилисты, посетившие в этот день заправки ООО «ТАИФ-НК АЗС», остались довольны не только качеством топлива, но и сервисом обслуживания.

— Заехали на заправку и с удовольствием посетили полевую кухню. Очень приятно и вкусно. Дети в восторге, — поделился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» один из клиентов ООО «ТАИФ-НК АЗС».

На всех автозаправочных станциях сети для клиентов продолжает действовать гибкая система скидок. Держатели карты «Альтернатива» могут получить моментальную скидку 3% на все виды топлива.

Напомним, на «ТАИФ-НК АЗС» стало доброй традицией проводить мероприятия, направленные на повышение лояльности своих клиентов.

Партнерский материал