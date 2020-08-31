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Игроки «Ак Барса» вручили Минниханову игровую форму команды

15:44, 31.08.2020
Игроки «Ак Барса» вручили Минниханову игровую форму команды
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с игроками и тренерами «Ак Барса» на ледовой площадке «Татнефть Арены».

В ходе мероприятия главе региона была вручена именная фуфайка казанской команды, сообщает пресс-служба президента. Минниханов пожелал удачи «Ак Барсу» в новом сезоне КХЛ.

В конце представители хоккейного клуба и президент РТ сделали памятную фотографию.

Напомним, в обновленной форме команды на воротниковую часть нанесли надпись «Мин яратам сине Татарстан», приуроченную к 100-летию ТАССР.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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