Игроки «Ак Барса» вручили Минниханову игровую форму команды
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с игроками и тренерами «Ак Барса» на ледовой площадке «Татнефть Арены».
В ходе мероприятия главе региона была вручена именная фуфайка казанской команды, сообщает пресс-служба президента. Минниханов пожелал удачи «Ак Барсу» в новом сезоне КХЛ.
В конце представители хоккейного клуба и президент РТ сделали памятную фотографию.
Напомним, в обновленной форме команды на воротниковую часть нанесли надпись «Мин яратам сине Татарстан», приуроченную к 100-летию ТАССР.СпортХоккейОбщество Татарстан
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