Травмоцентр РКБ планируется открыть в начале следующей недели

Фото: Илья Репин

Травмоцентр РКБ планируется открыть в начале следующей недели, сейчас из него выписывают пациентов, и надо дезинфицировать помещения. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Следующая на очереди горбольница №16, госпиталь на ее базе хотят закрыть в первой декаде сентября.

«Наша основная стратегия сейчас — мы не торопимся единовременно открыть все больницы. Это все делается постепенно», — сказал он.

После открытия каждой больницы Минздрав оценивает, справляется ли система и все ли идет нормально. По словам Жаворонкова, большинство ковидных госпиталей Казани подлежат закрытию, но все нужно делать плавно.