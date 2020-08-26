Травмоцентр РКБ планируется открыть в начале следующей недели
Травмоцентр РКБ планируется открыть в начале следующей недели, сейчас из него выписывают пациентов, и надо дезинфицировать помещения. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Следующая на очереди горбольница №16, госпиталь на ее базе хотят закрыть в первой декаде сентября.
«Наша основная стратегия сейчас — мы не торопимся единовременно открыть все больницы. Это все делается постепенно», — сказал он.
После открытия каждой больницы Минздрав оценивает, справляется ли система и все ли идет нормально. По словам Жаворонкова, большинство ковидных госпиталей Казани подлежат закрытию, но все нужно делать плавно.Общество Татарстан
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