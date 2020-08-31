УНИКС подписал экс-игрока НБА Окаро Уайта

УНИКС подписал контракт с бывшим баскетболистом НБА Окаро Уайтом. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Американский форвард пропустил прошлый сезон по неизвестным причинам. С Уайтом подписано однолетнее соглашение. Игрок выбрал 9-й игровой номер.

Ранее он играл в Европе в итальянском «Виртусе» и греческом «Арисе», где пересекался с главным тренером УНИКСа Димитрисом Прифтисом.

Уайт — лучший игрок чемпионата Греции, самый зрелищный игрок, игрок лучшей пятерки (2016) и участник матча звезд Д-лиги НБА (2017).

В сезоне-2017/18 годов он выступал в клубах НБА «Майами Хит» и «Вашингтон Визардс».

Ранее стало известно о продлении контрактов УНИКСа с Дмитрием Узинским и Евгением Колесниковым.