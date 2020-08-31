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Гидрометцентр предупредил о высокой пожароопасности лесов в Татарстане до 10 сентября

13:51, 31.08.2020
Гидрометцентр предупредил о высокой пожароопасности лесов в Татарстане до 10 сентября
Фото: pxhere.com

Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов на территории республики.

Так, с 1 по 10 сентября текущего года в Татарстане местами ожидается высокая пожарная опасность лесов четвертого класса, говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр сообщал о повышенной пожарной опасности с 27 июля по 3 августа.

Общество Татарстан
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