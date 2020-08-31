Гидрометцентр предупредил о высокой пожароопасности лесов в Татарстане до 10 сентября

Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов на территории республики.



Так, с 1 по 10 сентября текущего года в Татарстане местами ожидается высокая пожарная опасность лесов четвертого класса, говорится в сообщении.



Ранее Гидрометцентр сообщал о повышенной пожарной опасности с 27 июля по 3 августа.