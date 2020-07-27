В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов.
Так, с 27 июля по 3 августа в республике сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в отдельных восточных районах сохраняется 5 класс пожарной опасности, сообщает Гидрометцентр РТ.
23 июля синоптики установили 5 класс пожарной опасности в некоторых районах Татарстана.
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