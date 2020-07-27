Новости общества

12:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

11:29, 27.07.2020
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
Фото: pxhere.com

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов.

Так, с 27 июля по 3 августа в республике сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в отдельных восточных районах сохраняется 5 класс пожарной опасности, сообщает Гидрометцентр РТ.

23 июля синоптики установили 5 класс пожарной опасности в некоторых районах Татарстана.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также