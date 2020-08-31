«Матч ТВ» покажет матч ЦСКА с «Ак Барсом» за Кубок Открытия КХЛ

Матч за Кубок Открытия КХЛ между ЦСКА и казанским «Ак Барсом» будет показан в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Всего в течение сезона телеканал покажет более 70 матчей КХЛ. В руководстве телеканала обещали сопровождать матчи профессиональными комментариями, гостями, экспертами и доскональным разбором игры.

Кубок Открытия КХЛ проводится ежегодно. В нем принимают участие обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента прошлого сезона. На этот раз, из-за досрочного завершения предыдущего сезона, в матче Открытия сыграют победители Западной и Восточной конференций КХЛ.

Ранее ожиданиями от предстоящего сезона поделился главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.