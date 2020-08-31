Квартальнов: «Вы не думаете, что Галимов и Воронков стали лидерами «Ак Барса»?»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов провел пресс-конференцию, посвященную старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где он поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата.

Он отметил, что молодые Артем Галимов и Дмитрий Воронков уже готовы стать лидерами казанской команды.

— Предстартовое волнение существует. По сравнению с турниром у нас будет другой состав, обновленный. Есть определенные опасения — для большинства ребят было мало игровой практики. Конечно, будет непросто, но они готовы, понимают. Новый старт, хороший соперник нас ждет.

— С возвращением лидеров будут ли получать игровое время Галимов и Воронков?

— Они будут получать игровое время. Вы не думаете, что они стали лидерами? У нас есть команда, и все готовы играть. Кто лучше выглядит, тот и играет. Я не могу представить, что если игрок выглядит слабо, то получает много игрового времени, — сказал тренер.

Отдельно Квартальнов затронул тему с большим количеством удалений в составе «Ак Барса» в прошлом сезоне. По словам тренера, команде предстоит исключить подобные моменты в своей игре.

— Понимание у нас есть, была встреча с арбитрами. Согласен, что много удалений. В прошлом сезоне мы по удалениям были на первом месте. Это серьезный момент — получать нагрузку на определенных хоккеистов не хотелось бы. Надо постараться это исключить, — считает Квартальнов.

«Ак Барс» в новом сезоне КХЛ стартует 2 сентября гостевым матчем с победителем прошлого регулярного чемпионата московским ЦСКА. После этого команда вернется в Казань, где сыграет с подмосковным «Витязем» (4 сентября) и питерским СКА (6 сентября).

На данный момент на матчи «Ак Барса» пускают лишь 25% от вместимости «Татнефть Арены».

Напомним, ранее команда Квартальнова одержала четыре победы на Кубке чемпионов и стала победителем турнира в Казани. Об итогах предсезонной работы «Ак Барса» можно почитать в материале «Реального времени».