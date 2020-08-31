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В Кремле планируют поделиться опытом по Конституции с Белоруссией

13:16, 31.08.2020
В Кремле планируют поделиться опытом по Конституции с Белоруссией
Фото: kremlin.ru

Россия готова обменяться опытом с Белоруссией по организации подготовки работы по изменению Конституции, если республика обратится за помощью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, почему же не делиться опытом. Тем более что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный, о чем собственно говорят результаты голосования», — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.

Он также добавил, что на данный момент с белорусской стороны не поступало обращений по этому поводу, а Россия не планирует навязывать услуги помощи без соответствующей просьбы: «Мы не сомневаемся, что у них у самих есть такие компетенции».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложит свои полномочия только через конституционный процесс.

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