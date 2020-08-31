Общественница из Казани дала рекомендации перед учебным годом
Председатель Национального родительского комитета, уроженка Казани Ирина Волынец рассказала, как поддержать иммунитет ребенка перед началом учебного года.
«Ребенка нужно обязательно отдать в спортивную секцию, пусть это будет не профессиональный спорт с олимпийскими медалями. Можно в школе перед началом уроков делать зарядку», — приводит ее слова RT.
Волынец верит, что физическая активность полезна не только для здоровья ребенка, но и для повышения его успеваемости в школе.
Также общественница призвала родителей правильно подбирать ребенку одежду в соответствии с погодой.
По ее мнению, еще стоит рассказать школьникам о мерах индивидуальной защиты.ОбществоОбразованиеМедицина
комментарии