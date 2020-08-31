В Татарстане изъяли 30 килограмм немаркированного табака для кальяна

В Набережных Челнах сотрудники МВД задержали местного жителя, занимающегося реализацией немаркированного табака для кальяна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские изъяли из магазина 595 пачек табачной продукции без акцизных марок и сопроводительных документов общим весом 30 кг. Эксперты установили, что общий ущерб составил более 138 тыс. рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.

Ранее в Татарстане полицейские изъяли 1 243 кг немаркированного кальянного табака зарубежного производства в упаковках от 50 грамм до 1 кг.

