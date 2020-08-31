Сегодня «Ак Барс» встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

В понедельник, 31 августа, хоккейная команда «Ак Барс» встретится с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Встречу с главой региона анонсировал генеральный директор клуба Рафик Якубов.

На приеме у Минниханова будет официально поставлена задача казанского «Ак Барса» на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— У нас сегодня будет встреча с президентом Татарстана, с руководством. Там будет поставлена официальная задача, но у «Ак Барса» задача всегда одна — выиграть Кубок Гагарина, — заявил Якубов.

«Ак Барс» в новом сезоне КХЛ стартует 2 сентября гостевым матчем с победителем прошлого регулярного чемпионата московским ЦСКА. После этого команда вернется в Казань, где сыграет с подмосковным «Витязем» (4 сентября) и питерским СКА (6 сентября).

Ранее ожиданиями от предстоящего сезона поделился главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.