В Чистополе здание новой школы готово на 87%

В Чистополе строители почти закончили возведение новой школы. Объект готов уже на 87%, его планируется сдать в августе.

Сейчас на объекте ведется устройство фасада, отделочные работы и проводится благоустройство территории, уточняет пресс-служба Минобрнауки Татарстана. Уже высаживаются деревья и кустарники, устанавливаются малые архитектурные формы.

Площадь школы составит 11 520 кв. м. В здании предусмотрены спортивный, актовый залы, столовая, кабинеты для начальных и старших классов, библиотека, медпункт. На территории учреждения появятся спортивная зона и зона отдыха.

Отмечается, что школа строится в рамках республиканской программы и способствует достижению целей национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в селе Усады Лаишевского района РТ строится новый детсад на 260 мест и школы на 500 мест. Садик должен открыться уже в этом году, а школа в 2021-м.