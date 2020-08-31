Минздрав Татарстана планирует привить от гриппа 2 млн человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Детскую вакцину от гриппа начнут развозить в медучреждения уже сегодня, рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Минздрав Татарстана рассчитывает охватить вакцинацией против гриппа 60% населения республики. Прививки должны получить более 2 млн человек.

Вакцинация осуществляется безвозмездно. Он рассказал, что поступила первая партия для вакцинации взрослых и детей.

Эксперт добавил, в этом году будут работать пункты вакцинации возле станций метро.

Любые предприятия могут обратиться в поликлинику по месту расположения, и к ним прибудет медицинская бригада. Единственное ограничение — вызов бригады вакцинации доступен, если вакцинировать на предприятии нужно не менее 15 человек.