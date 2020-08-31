В Москве напали на журналиста Егора Жукова

В Москве неизвестные напали на блогера и журналиста Егора Жукова, ставшего одним из символов протестов лета 2019 года.

Он получил ряд ударов по голове у подъезда собственного дома, передает «Новая газета».

Журналист отправился в больницу, чтобы сделать МРТ. После этого будет решаться вопрос о его госпитализации.

За несколько дней до этого Жуков уже сообщал о нескольких встреченных им мужчинах пытавшихся его избить. Тогда ему удалось избежать драки.

Напомним, Жуков был задержан после протестной акции в Москве, прошедшей 27 июля 2019 года. Сначала он был подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Позже была доказана невиновность юноши. Одновременно на него завели уголовное дело о призывах к экстремизму за высказывания в блоге. Студент был признан виновным и приговорен к 3 годам условно.