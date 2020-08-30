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В Москве на Останкинской башне разместили флаг Татарстана

16:06, 30.08.2020 1
В Москве на Останкинской башне разместили флаг Татарстана
Фото: скриншот @dina.gazalieva

Сегодня в Москве на медиафасадах Останкинской телебашни развевается флаг Татарстана и красуется эмблема 100-летия ТАССР.

Видео башни, оформление которой сегодня стилизовано под символику республики, разместила в своем Instagram-аккаунте заместитель гендиректора «ТНВ» Дина Газалиева.

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Москва празднует Сегодня на медиафасадах Останкинской башни развивается флаг Татарстана и эмблема 100- летия ТАССР Очень приятно, что разработкой проекта занимались специалисты @tvtnvУРРААА!!! #останкинскаябашня#100леттасср#алга#татарымосквы#татарский#безбулдырабыз#татарча#тнв#татарстантодэй#динагазалиева#таттодэй#газалиева#tatarstantoday#tattoday#dinagazalieva#tnvmoskva#тнвмосква#татмедиа#конгресстатар#останскинскаятелебашня

Публикация от ДИНА ГАЗАЛИЕВА/ЖУРНАЛИСТ (@dina.gazalieva)

Ранее сообщалось, что сегодня в честь 100-летия Татарской АССР телебашни Казани и Нижнекамска окрасятся цветами флага республики.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:36
    вся метрополия рыдает от умиления.
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