В Москве на Останкинской башне разместили флаг Татарстана

Сегодня в Москве на медиафасадах Останкинской телебашни развевается флаг Татарстана и красуется эмблема 100-летия ТАССР.

Видео башни, оформление которой сегодня стилизовано под символику республики, разместила в своем Instagram-аккаунте заместитель гендиректора «ТНВ» Дина Газалиева.

Ранее сообщалось, что сегодня в честь 100-летия Татарской АССР телебашни Казани и Нижнекамска окрасятся цветами флага республики.

