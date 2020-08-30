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Ко Дню города в Казани создали карту возраста зданий

14:50, 30.08.2020
Ко Дню города в Казани создали карту возраста зданий
Фото: скриншот/how-old-is-this.house/kazan

Сегодня ко Дню города запустили карту возраста зданий Казани. Она действует в режиме онлайн, на ней отмечены 37 тыс. зданий.

Автором выступил картографы Валерия Шурупина и Никита Славин.

На карте можно увидеть множество геометрических фигур разного цвета: зеленого, голубого, сиреневого и желтого. При нажатии на «здание» можно ознакомиться с краткой информацией о дате постройки, архитекторе, стиле. Представлены точный адрес и фотографии. Пользователи имеют возможность вносить корректировки в карточки.

Общество Татарстан
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