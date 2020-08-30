Кадыров поздравил Татарстан с Днем республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Татарстана и президента РТ Рустама Минниханова с Днем республики.

«Дорогие друзья! Братский Татарстан сегодня отмечает День республики. С давних времен наши регионы связывают крепкие братские, культурные и деловые отношения. Мы имеем общие духовные связи и историю», — начинается поздравление от Кадырова на его официальном YouTube-канале.

Текст сопровождает видео, призванное подчеркнуть процветание Татарстана и теплые дружеские отношения между Кадыровым и Миннихановым.