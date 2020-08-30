Сообщение о смерти актера Чедвика Боузмана стало самым популярным в истории Twitter

Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Твит о смерти актера Чедвика Боузмана установил новый рекорд по количеству лайков в Twitter. Запись отметили 6,5 млн пользователей.

В соцсети подчеркнули, что это наиболее популярный твит за всю историю «Твиттера».

Предыдущий рекорд принадлежал аккаунту экс-президента США Барака Обамы. В указанной записи он процитировал борца за права африканцев в ЮАР Нельсона Манделу.

Напомним, накануне стало известно о смерти Боузмана. Он умер дома в Калифорнии от рака толстой кишки, с которым боролся несколько лет.