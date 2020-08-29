Сыгравший Черную пантеру актер умер в возрасте 43 лет

Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в блокбастере «Черная пантера», умер. Ему не исполнилось и 44 -ех лет.

Причиной смерти стал рак толстой кишки, сообщает CNN.

О кончине актера сообщила его семья. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Кроме роли принца вымышленной страны Ваганда в нескольких фильмах Marvel, в том числе и картины «Черная панетра», Боузман снялся в таких лентах, как «Маршалл», «Боги Египта» и "21 мост».

За свою карьеру актер исполнял роли певца Джеймса Брауна, первого афроамериканца в Главной лиге бейсбола Джеки Робинсона и первого темнокожего судьи Верховного суда США Тэргуда Маршалла.