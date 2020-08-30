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Сегодня Минниханов откроет МЦ «Юлдаш» после капремонта

08:23, 30.08.2020
Сегодня Минниханов откроет МЦ «Юлдаш» после капремонта
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в нескольких мероприятиях, посвященных Дню республики.

30 августа он откроет после ремонта молодежный центр «Юлдаш», Нацбиблиотеку (в здании НКЦ «Казань») и ДК Железнодорожников в Юдино.

Также Минниханов встретится с главой Ростуризма Зариной Догузовой, посетит площадки фестивалей «Уйнагыз гармуннар» и TAT CULT. Кроме того, запланировано посещение праздника двора, следует из материалов пресс-службы президента РТ.

Ранее «Реальное время» публиковало полный гайд по праздничным мероприятиям этих выходных.

ОбществоВласть Татарстан
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