Сегодня Минниханов откроет МЦ «Юлдаш» после капремонта
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в нескольких мероприятиях, посвященных Дню республики.
30 августа он откроет после ремонта молодежный центр «Юлдаш», Нацбиблиотеку (в здании НКЦ «Казань») и ДК Железнодорожников в Юдино.
Также Минниханов встретится с главой Ростуризма Зариной Догузовой, посетит площадки фестивалей «Уйнагыз гармуннар» и TAT CULT. Кроме того, запланировано посещение праздника двора, следует из материалов пресс-службы президента РТ.
Ранее «Реальное время» публиковало полный гайд по праздничным мероприятиям этих выходных.ОбществоВласть Татарстан
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