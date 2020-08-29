Песошин встретился с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел встречу с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития туристической отрасли на региональном уровне и продвижение специальных проектов для активизации внутренних турпотоков.

После встречи Песошин и Догузова подписали соглашение о сотрудничестве в продвижении на территории ПФО межрегионального туристского проекта «Великий Волжский путь». Стороны договорились обмениваться опытом и информацией в области его реализации.

Напомним, что Казань входит в тройку самых популярных направлении для коротких поездок по России.

