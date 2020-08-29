Слуцкий на татарском языке поздравил жителей Казани с Днем города и Татарстана

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на татарском языке поздравил жителей Казани с Днем города и Республики Татарстан. При этом рулевой казанского клуба облачился в национальный костюм.

«Дорогие болельщики! От всей души поздравляю вас с Днем Республики и с Днем города Казани. Приглашаем вас отметить этот праздник вместе с нами.

Приходите 30 августа на «Ак Барс Арену» на матч «Рубин» — «Тамбов», нам очень нужна ваша поддержка! Мы — «Рубин», нас не остановить!» — сказал Слуцкий.

Леонид Викторович уже готов к праздничному дню! И даже выучил татарский язык



Завтра мы приглашаем всех на Ак Барс Арену, где в 18:00 состоится особенный матч в национальном татарском стиле! До встречи!



Билеты на #РубинТамбов

https://t.co/wyrYrvlXm7 pic.twitter.com/CBc34LfFfK — «Рубин» Казань (@fcrk) August 29, 2020

Напомним, матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Тамбовом» состоится 30 августа. Встреча была перенесена по просьбе казанской команды, чтобы провести матч в День города и Республики Татарстан.

После пяти сыгранных туров «Рубин» набрал 7 очков и делит седьмую строчку турнирной таблицы с «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром».