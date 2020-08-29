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Слуцкий на татарском языке поздравил жителей Казани с Днем города и Татарстана

19:23, 29.08.2020
Слуцкий на татарском языке поздравил жителей Казани с Днем города и Татарстана
Фото: twitter.com/fcrk

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на татарском языке поздравил жителей Казани с Днем города и Республики Татарстан. При этом рулевой казанского клуба облачился в национальный костюм.

«Дорогие болельщики! От всей души поздравляю вас с Днем Республики и с Днем города Казани. Приглашаем вас отметить этот праздник вместе с нами.

Приходите 30 августа на «Ак Барс Арену» на матч «Рубин» — «Тамбов», нам очень нужна ваша поддержка! Мы — «Рубин», нас не остановить!» — сказал Слуцкий.

Напомним, матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Тамбовом» состоится 30 августа. Встреча была перенесена по просьбе казанской команды, чтобы провести матч в День города и Республики Татарстан.

После пяти сыгранных туров «Рубин» набрал 7 очков и делит седьмую строчку турнирной таблицы с «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром».

СпортФутболОбщество Татарстан
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