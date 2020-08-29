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Метшин присвоил Салавату звание почетного гражданина Казани

13:38, 29.08.2020 2
Метшин присвоил Салавату звание почетного гражданина Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин присвоил певцу Салавату Фатхутдинову звание почетного гражданина Казани.

В Книгу почета Казани сегодня также внесены имена ветерана Казанского вертолетного завода и первого замгендиректора предприятия Валерия Карташева, генерального директора — главного конструктора АО «ЭНИКС» Валерия Побежимова, директора Казанской государственной медицинской академии Рустема Хасанова.

Также Метшин вручил работникам предприятий памятный знак «100-летие образования Татарской АССР», знаки отличия и присвоил почетные звания. Благодарственных писем удостоились руководители вертолетного, авиационного, порохового и электромеханического заводов.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:42
    Прибавка к пенсии...обеспечена)))
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  • Анонимно 13:51
    жку солидная скидка и КУ!КУ!! при встрече.
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