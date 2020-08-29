Метшин присвоил Салавату звание почетного гражданина Казани
Мэр Казани Ильсур Метшин присвоил певцу Салавату Фатхутдинову звание почетного гражданина Казани.
В Книгу почета Казани сегодня также внесены имена ветерана Казанского вертолетного завода и первого замгендиректора предприятия Валерия Карташева, генерального директора — главного конструктора АО «ЭНИКС» Валерия Побежимова, директора Казанской государственной медицинской академии Рустема Хасанова.
Также Метшин вручил работникам предприятий памятный знак «100-летие образования Татарской АССР», знаки отличия и присвоил почетные звания. Благодарственных писем удостоились руководители вертолетного, авиационного, порохового и электромеханического заводов.Общество Татарстан
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