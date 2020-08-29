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Шаймиев обсудил полилингвальные школы с главой министерства информации Казахстана

12:52, 29.08.2020
Шаймиев обсудил полилингвальные школы с главой министерства информации Казахстана
Фото: tatarstan.ru

В субботу, 29 августа, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев встретился с министром информации и общественного развития Аидой Балаевой. Они обсудили опыт полилингвального образования в обеих республиках.

«Знаем, что внедрение полилингвального образования началось в Казахстане несколько лет назад. Поэтому нам очень интересен ваш опыт реализации этого направления в сфере образования», — приводит слова Шаймиева пресс-служба президента РТ.

Балаева пожелала Татарстану, чтобы молодое поколение достойно представляло республику в мире.

Министр приехала в Казань с кратким визитом. Она примет участие в торжественном приеме в честь 100-летия ТАССР. Сегодня Балаева также встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они поговорили о сотрудничестве с Казахстаном

ОбществоВласть Татарстан
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