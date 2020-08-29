Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Татарстан с Днем республики

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила всех татарстанцев и руководство республики с Днем Татарстана. Телеграмму она адресовала президенту Татарстана Рустаму Минниханову и председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину.

«В этом году Татарстан празднует 100-летний юбилей, что предоставляет замечательную возможность вспомнить его славную историю, подвести определенные итоги и наметить планы на будущее. За прошедшее время республика внесла весомый вклад в упрочение нерушимого единства народов нашей страны, решение общенациональных задач и сегодня продолжает способствовать укреплению экономического потенциала России, приумножению культурных и духовно-нравственных традиций. Значительные успехи в деятельности республики были бы невозможны без искренней любви к родной земле, трудолюбия и созидательной энергии всех ее жителей», — говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба президента РТ.

Матвиенко отметила, что Татарстан по ряду социально-экономических показателей занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ: «Эффективные меры поддержки предпринимательской деятельности, значительная ресурсная база, современная транспортная инфраструктура, прочные международные и межрегиональные связи обеспечивают высокий инвестиционный потенциал республики. Реализуются масштабные разноплановые проекты, ведется продуктивная работа по модернизации производственных мощностей и внедрению инноваций в промышленности и сельском хозяйстве».

«Органы государственной власти Республики Татарстан уделяют большое внимание повышению уровня жизни людей, развитию науки, образования и спорта, сохранению уникального культурного наследия. Уверена, что жители республики будут и в дальнейшем делать все возможное для ее процветания», — заключила Матвиенко.