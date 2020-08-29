За неделю в Татарстане зарегистрировали 11 ввозных случаев коронавируса, в том числе из Турции и Сочи

За последние сутки в Татарстане выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Таким образом, в РТ зарегистрировано 6453 случая. Умерли 59 человек. Как рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, за минувшие сутки выздоровело 23 человека, всего — 5 258 человек.

Авдонина также сообщила, что за сутки проведено 5360 тестов на коронавирус, всего — 587 тыс. исследований.

Из зарегистрированных случаев за неделю было 11 завозных с других территорий, в том числе из-за из-за границы. Их них 2 случая — курортники, один из Турции, один из Сочи. Таким образом, за весь период мониторинга имеются 11 случаев, когда граждане приезжали с курортов, и потом заболели: по 4 из Крыма и Сочи, 1 из Анапы и 2 из Турции.



По словам Авдониной, продолжается санитарно-карантинный контроль в аэропортах. За сутки прибыли три рейса из Турции с 620 пассажирами, из них 465 татарстанцев. В аэропорту обследованы 421 человек, это наибольший показатель с 21 августа. Охват по обследованию составил 90,5%. Всего же было досмотрено 46 самолетов, лиц с подозрением и температурой не выявлено.