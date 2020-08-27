Совет оппозиции Белоруссии выступил против подготовки Россией силовиков
Координационный совет оппозиции Белоруссии выступил против формирования в России или в других странах вооруженных сил для использования их в республике.
Заявление опубликовано на официальном интернет-портале Координационного совета.
«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — говорится в заявлении.
Авторы сообщения отмечают, что основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. В Белоруссии же проходят мирные акции протеста.
Напомним, сегодня президент Владимир Путин сообщил, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.
Справка
Координационный Совет называет себя единым представительным органом белорусского общества. Был создан по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса преодоления политического кризиса.
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