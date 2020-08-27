Совет оппозиции Белоруссии выступил против подготовки Россией силовиков

Координационный совет оппозиции Белоруссии выступил против формирования в России или в других странах вооруженных сил для использования их в республике.

Заявление опубликовано на официальном интернет-портале Координационного совета.

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — говорится в заявлении.

Авторы сообщения отмечают, что основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. В Белоруссии же проходят мирные акции протеста.



Напомним, сегодня президент Владимир Путин сообщил, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.