Новости общества

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане назначен новый заместитель главного судебного пристава

18:20, 28.08.2020
В Татарстане назначен новый заместитель главного судебного пристава
Фото: fssprus.ru

В Татарстане заместителем руководителя республиканского Управления федеральной службы судебных приставов назначена Елена Варфоломеева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Елена Варфоломеева назначена на должность приказом директора Федеральной службы судебных приставов. Ранее Варфоломеева работала в Ставропольском крае. С 6 июля 2020 года стала врио заместителя руководителя УФССП по Татарстану.

Ранее Управление федеральной службы судебных приставов Татарстана возглавил Анвар Закиров.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также