В Татарстане назначен новый заместитель главного судебного пристава
В Татарстане заместителем руководителя республиканского Управления федеральной службы судебных приставов назначена Елена Варфоломеева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Елена Варфоломеева назначена на должность приказом директора Федеральной службы судебных приставов. Ранее Варфоломеева работала в Ставропольском крае. С 6 июля 2020 года стала врио заместителя руководителя УФССП по Татарстану.
Ранее Управление федеральной службы судебных приставов Татарстана возглавил Анвар Закиров.
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