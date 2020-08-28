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Врачи сообщили, что у Навального пропадают симптомы интоксикации

17:22, 28.08.2020
Врачи сообщили, что у Навального пропадают симптомы интоксикации
Фото: realnoevremya.ru

Немецкие врачи сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, однако угрозы его жизни нет. У него пропадают признаки интоксикации.

«Симптоматика холинергического кризиса, вызванного блокированием холинэстеразы [в организме], спадает. Его состояние остается серьезным, острой угрозы для жизни нет. Как и прежде, нельзя предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления», — цитирует сообщения врачей ТАСС.

Навальный продолжает находиться в коме и до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в четверг, 20 августа, политик Алексей Навальный при перелете из Томска в Москву резко почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в БСМП №1 Омска, а позднее транспортировали в Берлин.

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