НКНХ обсудил с КНИТУ совместную работу для развития научного потенциала

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» встретилось с представителями КНИТУ (КХТИ), чтобы обсудить разработку природоохранных мероприятий и новые технологии для производства, а также организацию студенческой практики. В обсуждении приняли участие врио ректора КНИТУ Юрий Казаков, директор института дополнительного образования Мансур Галиханов, директор проектного института Павел Кочнев. Гостей встречали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, первый заместитель генерального директора — главный инженер Ирек Аглямов, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Айрат Сафин отметил, что традиции, заложенные коллективом учебного заведения, и умение откликаться на веяния времени и работать на перспективу позволяют университету оставаться одним из ведущих научно-образовательных центров России в области химической технологии.

«Выпускники университета обладают глубокими знаниями, практическими навыками и стремятся стать высококлассными специалистами и успешными людьми. Как факт — многие молодые инженеры, прибывшие после окончания КНИТУ на производства «Нижнекамскнефтехима», профессионально выросли до крупных руководителей предприятия», — добавил глава ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Представители университета рассказали о потенциале учебного заведения, а также предложили идеи для сотрудничества с предприятием, как в подготовке будущих специалистов, так и развития научно-технического прогресса. Участники встречи рассмотрели вопросы природоохранного характера и технологического аудита. Были затронуты программы по снижению расходных норм сырья, энергоаудиту, оптимизации технологических схем и оборудования производств, математического моделирования теплообменных процессов, технологии очистки сточных вод.