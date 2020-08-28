Определился соперник «Стрелы» по четвертьфиналу плей-офф чемпионата России по регби

В четвертьфинале чемпионата России по регби казанская «Стрела» сыграет против красноярского «Енисея-СТМ».

Соперник казанцев определился по итогам последнего тура регулярного первенства. После победы «Красного Яра» над пензенским «Локомотивом» (19:7) «Енисей-СТМ» остался на третьем месте. «Стрела» после поражения от «ВВА-Подмосковье» финишировала шестой.

Победителем регулярного первенства впервые за долгие годы стал «Локомотив» из Пензы.

В другой четвертьфинальной паре встретятся «ВВА-Подмосковье» и новокузнецкий «Металлург».

Первые матчи плей-офф пройдут в октябре, полуфиналы — весной 2021 года. Отметим, что «Локомотив» и красноярский «Красный Яр» стартуют сразу со стадии 1/2 финала.

Ранее «Стрела» объявила о подписании пробного контракта с бойцом ММА Ринатом Фахретдиновым. О самом интригующем новичке казанской команды можно почитать в материале «Реального времени».