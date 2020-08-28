«Барыс» на старте сезона КХЛ будет проводить домашние матчи в Нур-Султане

«Барыс» определился с местом проведения домашних матчей на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил президент казахстанского клуба Борис Иванищев.

Команда будет проводить домашние матчи КХЛ в Нур-Султане, но без присутствия на трибунах зрителей.

«Мы начинаем сезон в Нур-Султане, начинаем без зрителей пока, до полного выяснения ситуации с коронавирусом. Вероятно, позднее, уже по ходу сезона, мы сможем какое-то количество допустить на игры», — сказал Иванищев.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в Казахстане «Барыс» рассматривал вариант временного переезда в один из городов России. Наиболее вероятным называлась Казань, где власти города планировали выделить казахстанскому клубу старый Дворец спорта.