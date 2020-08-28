Первый газовый теплоход «Чайка», собранный в Татарстане, завтра отправится в первое плавание

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Завтра, 29 августа, пассажирское прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ», работающее на сжиженном природном газе, отправится в первое плавание, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Пассажирское судно «Чайка-СПГ» спроектировано Зеленодольским проектно-конструкторским бюро и заложено в феврале 2020 года. Это первое пассажирское судно на сжиженном природном газе с использованием отечественных комплектующих. Его длина составляет 58,8 м, ширина — 10,8 м. Теплоход вмещает до 176 пассажиров.



Также завтра состоится открытие автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.

Теплоход «Чайка» спустили на воду в Зеленодольске 7 августа. Тогда гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов сообщил, что разрешение на эксплуатацию теплоход получит 24 августа.

