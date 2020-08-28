Более 950 казанских водителей оштрафовали за разговоры за рулем

В Казани с начала года оштрафовали более 950 водителей за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без помощи рук. За это нарушение полагается штраф в размере 1 500 рублей.

Госавтоинспекция Казани напоминает: разговоры по мобильному телефону за рулем — по-прежнему одна из основных причин тысяч аварий. Они отвлекают водителя, поэтому ситуация на дороге в любой момент может выйти из-под контроля. Риск аварии из-за разговора за рулем возрастает в несколько раз, а время реакции водителя увеличивается практически вдвое.



Мобильные приложения, позволяющие транслировать с телефона видео, тоже отвлекают водителя и могут стать причиной ДТП.

Если водителю поступил звонок, на который необходимо срочно ответить, лучше остановиться в безопасном месте и ответить либо же использовать во время движения специальную гарнитуру, позволяющую вести телефонный разговор без помощи рук.



Ранее в ООН называли причины смертельных ДТП в России. Использование мобильных телефонов вошло в перечень.