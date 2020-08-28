Минтруда Татарстана: 31 августа является рабочим днем
В Минтруда Татарстана напомнили, что в РТ не будет дополнительного выходного в честь Дня республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По закону РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа — День Республики Татарстан — является нерабочим праздничным днем. При совпадении праздничного дня с воскресеньем дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется. Таким образом, 31 августа является рабочим днем.
Как 30 августа в Казани пройдет празднование, читайте в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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