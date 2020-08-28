Страховой Дом ВСК и Банк ОТП получили премию Finaward 2019 за сервисный продукт для владельцев банковских карт
Страховой Дом ВСК был награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2019 в спецноминации «Сервисный продукт для владельцев банковских карт», который был реализован совместно с ОТП Банком.
Вручение наград состоялось 27 августа в Москве на торжественной церемонии в концертном зале Golden Palace.
Новый продукт для кредитных карт совмещает удобный сервис и страховую защиту всех покупок в категории «бытовая техника и электроника», приобретенных с помощью банковской карты. При необходимости покупатели будут обеспечены качественным ремонтом в сжатые сроки без визита в сервисный центр. Клиенты смогут выбрать свой вариант защиты в соответствии с индивидуальными потребностями, оформить полис можно с минимальным набором документов в кратчайшие сроки.
Технологичный продукт с широким и актуальным страховым покрытием также бесплатно доступен всем держателям карты «Добро» ОТП Банка с наличием хотя бы одной транзакции в указанной категории товаров.
Премия Finaward была учреждена деловым журналом «Банковское Обозрение», чтобы держать в фокусе самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе. Традиционно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации и их создатели. Премия вручается в 16 номинациях по четырем секциям: «Банки и платежные сервисы», «Страхование», «Небанковские кредитные организации», «Управление активами и Инвестиции».
Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым