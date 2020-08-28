Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО во втором квартале снизилась в три раза

По итогам второго квартала 2020 года чистая прибыль ПАО «Татнефть» по МСФО составила 17,6 млрд, сообщает пресс-служба компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она упала в три раза (54,1 млрд рублей).

За первое полугодие 2020 года чистая прибыль составила 42,8 млрд рублей против 114,3 млрд рублей годом ранее (падение в 2,6 раза).

Напомним, что чистая прибыль «Татнефти» за первое полугодие текущего года по РСБУ составила 23,1 млрд рублей против 93,3 млрд годом ранее. Таким образом, она снизилась в четыре раза.

